Campania: Coldiretti, giovani lanciano il "canffè" (2)

- "La canapa sta vivendo oggi una seconda giovinezza – sottolinea la Coldiretti – con un vero e proprio boom su più fronti dall'alimentare alla medicina. In commercio si trovano dai biscotti e dai taralli al pane, dalla farina di all'olio, ma c'è anche chi la usa per produrre ricotta, pasta senza glutine e una gustosa bevanda vegana, oltre che la birra. Dalla canapa si ricavano inoltre oli usati per la cosmetica, resine e tessuti naturali ottimi sia per l'abbigliamento, poiché tengono fresco d'estate e caldo d'inverno, sia per l'arredamento, grazie alla grande resistenza di questo tipo di fibra. Se c'è chi ha utilizzato la cannabis per produrre veri e propri eco-mattoni da utilizzare nella bioedilizia per assicurare capacità isolante sia dal caldo che dal freddo, non manca il pellet per il riscaldamento che assicura una combustione pulita. Al mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta la cooperativa Canapa del Sud, nata dalla passione di un gruppo di giovani agricoltori tra Caserta e Napoli, oltre ad una vasta gamma di prodotti alimentari, ha lanciato anche 'Canffè', il caffè di canapa", conclude Coldiretti. (Ren)