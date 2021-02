Sardegna: froda fisco per milioni di euro, indagato ad Oristano imprenditore cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sono partite da un accertamento fiscale nel 2016 alla società "Il paradiso dello shopping Srl" al termine della quale la rappresentante legale, nipote dell'imprenditore, è stata condannata con sentenza definitiva per frode fiscale per aver evaso quasi 3 milioni di euro di tasse. Indagando su quell'azienda i militari delle Fiamme gialle hanno scoperto che dal 2009 aveva cambiato più volte intestazione e titolari per creare delle scatole vuote prima dei controlli fiscali. I Finanzieri, coordinati dalla procura di Oristano, hanno scoperto che dietro l'azienda e i vari prestanome c'era Jin Lirong "soggetto che, a fronte di redditi personali risibili - spiegano dalla Gdf - è titolare di disponibilità finanziare per diverse centinaia di migliaia di euro in Cina e si permette di sostenere spese per circa 80 mila euro l'anno per far studiare i 3 figli minori in prestigiose scuole d'oltremanica". Nel 2018 la moglie dell'imprenditore, al momento dell'imbarco dall'aeroporto di Elmas per la Cina, era stata trovata in possesso di 30 mila euro in contanti. "Periodicamente - spiegano dalla Gdf - le aziende di volta in volta create per gestire l'attività e intestate a prestanome o a parenti dell'imprenditore, chiudevano i battenti e i titolari si rendevano irreperibili". (Rsc)