Napoli: Borrelli, murale cancellato? Ripristinata la legalità

- "Finalmente è stata ripristinata la legalità e cancellato un messaggio vergognoso di celebrazione della criminalità, bisognava farlo da tempo, quando mesi fa segnalammo la realizzazione di questo come di altri manufatti abusivi dedicati a esponenti della criminalità e della camorra. Ora bisogna procedere su questa strada, per cui chiediamo al Comune un cronoprogramma completo sugli interventi per la rimozione di tutti i murales, le edicole votive, le cappelle e i santuari dedicati ai delinquenti e alla camorra. Napoli chiede di ritornare alla legalità e di celebrare gli eroi e le vittime non i delinquenti e gli esponenti dei clan". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Oltre al murale è stato eliminato l'altarino abusivo dedicato a Caiafa e il faretto allacciato illegalmente all'illuminazione pubblica che era puntato sul manufatto abusivo. "Per fare tutto ciò - spiega una nota - è stata necessaria la presenza massiccia di forze dell'ordine. Europa Verde ha seguito costantemente la rimozione con i propri rappresentanti territoriali guidati da Enzo Vasquez. Intanto anche Don Luigi Merola con un messaggio pubblico si è schierato contro gli omaggi abusivi ai boss chiedendo alla Chiesa di essere sempre più risoluta in questa battaglia". (Ren)