Napoli: Lega, appurare responsabilità su incendio in Villa Comunale

- "L'incendio in Villa comunale rappresenta l'ennesima testimonianza dell'abbandono e la mancanza di una adeguata sorveglianza in cui versa il Parco Storico di Chiaia ormai da anni. La Villa custodisce un patrimonio arboreo di assoluto interesse storico e botanico che non può essere abbandonato all'incuria e all'improvvisazione. L'incendio della scorsa notte ha danneggiato gravemente una palma di valore storico che probabilmente non potrà essere recuperata come le tante altre essenze andate perdute in questi anni. Il coordinamento della prima municipalità della Lega Salvini Premier chiede che il sindaco de Magistris e l'assessore al verde Felaco rispondano in merito all'episodio in questione e che venga fatta chiarezza sulle responsabilità di questo ennesimo sfregio". Questo il commento in una nota di Severino Nappi, Paolo Santanelli e Simona Cipriani rispettivamente coordinatore cittadino, coordinatore e vice c.oordinatore Prima Municipalità della Lega Salvini Premier di Napoli. (Ren)