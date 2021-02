Procida 2022: Saiello (M5s), Campania deve farsi trovare pronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procida Capitale della Cultura 2022 è un'opportunità incredibile che non possiamo lasciarci sfuggire. Per questo oggi ho interrogato la giunta regionale, per conoscere quali iniziative siano state messe in campo per farci trovare pronti ad accogliere nel miglior modo possibile un evento che dovrà fare da volano per l'intera Campania. Dalla giunta abbiamo avuto rassicurazioni rispetto a una pianificazione di interventi tesi a potenziare l'accoglienza e i trasporti e a supportare la fase promozionale e i singoli eventi che si alterneranno. Siamo fiduciosi che sarà rispettato alla lettera l'impegno assunto dalla Regione a seguito di una risoluzione a mia firma". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine del question time in aula. "Continueremo a tenere il fiato sul collo degli uffici preposti ha proseguito Saiello - affinché non ci siano ritardi. Non solo Procida, ma l'intera Campania deve farsi trovare pronta quando l'evento entrerà nel vivo. Ora è necessario stipulare al più presto protocolli con altri comuni e altre realtà che rappresentano un patrimonio di questa regione per la loro importanza culturale, artistica e storica, creando un itinerario che parta da Procida e abbracci i siti di maggior interesse della Campania. Abbiamo un'occasione unica per contribuire a rialzare la nostra terra messa in ginocchio dalla pandemia e dobbiamo sfruttarla al massimo, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali". (Ren)