Napoli: inaugurata prima casa di accoglienza comunale per persone Lgbt+ (2)

- "Dopo anni di attesa – dichiarano congiuntamente le associazioni del partenariato – finalmente Napoli e il Sud hanno una struttura di accoglienza per persone Lgbt+ a difesa dei diritti civili in Italia e nel Mediterraneo. Grande lo sforzo da parte del Comune di Napoli, grande il lavoro in questi mesi del sindaco de Magistris e dell'assessora Menna. Napoli lancia un messaggio preciso: per uscire da questa terribile pandemia, bisogna investire concretamente sui Diritti, sulla Persona, sulla Felicità e sull'Amore. Per noi associazioni inizia, con entusiasmo e profondo senso di responsabilità, una nuova e importante sfida segnata da una autentica unità del nostro mondo, da Arcigay ad Alfi Le Maree (affiliata Associazione Lesbica Femminista Italiana), dall'Associazione Trans Napoli (Atn) all'Associazione di Genitori di persone LGBT (Agedo), da Famiglie Arcobaleno a Pride e Pochos, con il prezioso contributo dell'Università "Federico II" attraverso il Centro Sinapsi e dell'Ordine degli Psicologi, oltre che di altri partner storici come Dedealus e Arci". (Ren)