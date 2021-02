Napoli: prefetto visita la Fondazione Valenzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso la Fondazione Valenzi, posta all’interno del Maschio Angioino che prevede, tra le sue finalità, la conservazione, la consultabilità e la valorizzazione dell’eredità documentaria di Maurizio Valenzi - dall’antifascismo alla Napoli del dopoguerra, dall’attività al Senato all’amministrazione comunale e infine al Parlamento Europeo - nonché l’ impegno in campo culturale e sociale, attraverso svariati progetti quali quelli per valorizzare le doti artistiche dei giovani nonchéper l’ accompagnamento e l’ avvio al lavoro. Il prefetto, accolto dalla presidente della Fondazione Lucia Valenzi, figlia di Maurizio, ha visitato l’importante luogo di cultura cittadino, nella cui galleria sono custodite le opere di proprietà della famiglia - tra cui i quadri del pittore, i doni ricevuti nel corso della sua vita da grandi artisti italiani e napoletani, diverse opere pittorichee scultoree - e dè presente una sezione dedicata ai disegni e ai bozzetti in bronzo originali del Monumento alle Quattro Giornate di Napoli di Marino Mazzacurati. La collezione, in continua espansione grazie a sempre nuove acquisizioni, può essere visitata anche con tre percorsi di visita interattivi fruibili tramite un’app dedicata.(Ren)