Sardegna: stasera rientro Brigata Sassari, Solinas e Pais, un grazie ai sassarini (2)

- Ad accogliere i "sassarini" ci sarà il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "Ancora una volta i sassarini hanno dimostrato la loro grande professionalità e umanità - ha spiegato Pais -. Ritengo sia un mio dovere accogliere, anche a nome dell'intero Consiglio regionale, il generale Andrea Di Stasio, comandante della Brigata "Sassari" e tutti i ragazzi che per oltre sei mesi sono stati lontani dalla loro terra per l'operazione "Leonte". La Brigata Sassari era partita per il Medio Oriente lo scorso 10 luglio. (Rsc)