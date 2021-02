Imprese: Unicredit con Pulcherrima Res per valorizzazione Monastero Santa Caterina a Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperativa sociale Pulcherrima Res di Palermo ha ricevuto un finanziamento di 150 mila euro da Unicredit, nell'ambito del programma Social lmpact Banking voluto dal Gruppo per sostenere iniziative e progetti realizzati col chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile. Stando al relativo comunicato stampa, la cooperativa intende potenziare l'attività di produzione e commercializzazione dei dolci, attivando dei canali di distribuzione a livello regionale e nazionale, e soprattutto un sito di e-commerce: per far fronte all'incremento di domanda di prodotti proveniente dall'e-commerce, la cooperativa sta potenziando le attrezzature di produzione, conservazione e confezionamento dei dolci, e definendo convenzioni con primari spedizionieri nazionali. Nell'ottica di contrastare la diffusione del Covid-19, prosegue la nota, la cooperativa ha previsto di sostenere spese per l'acquisto dei necessari presidi sanitari per il personale e per i luoghi di lavoro.: con il finanziamento sosterrà gli investimenti per l'attivazione della piattaforma di e-commerce, l'acquisto di alcune attrezzature di laboratorio e di presidi di sicurezza sanitaria (macchina ad ozono per sanificazione locali, materiale igienizzante, materiale di protezione, panelli plexiglass per distanziamento e barriere parafiato). "Siamo molto fieri del supporto fornito a Pulcherrima Res, un'impresa sociale che si è posta l'obiettivo di valorizzare alcuni dei monumenti storici presenti nella città di Palermo e al contempo di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione cittadina: il progetto sottopostoci è pienamente coerente con gli obiettivi perseguiti da Unicredit Social Impact Banking tramite l'offerta di Impact Financing con la quale vogliamo contribuire allo sviluppo di una società più equa ed inclusiva", ha commentato Salvatore Malandrino, regional manager di Unicredit per la Sicilia. (Com)