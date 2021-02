Sardegna: parte domani nel Nuorese l'operazione di screening anti-Covid "Sardi e Sicuri", obiettivo 100mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà domani nel Nuorese la seconda tappa del progetto di screening anti-Covid "Sardi e Sicuri" voluto dalla Regione Sardegna. L'obiettivo è quello di eseguire tra i 75mila e i 100mila tamponi. Intanto si registra la ripresa a pieno regime dell'attività del reparto di Chirurgia, la riapertura, da ieri, della Nefrologia, e si annuncia la ripresa della parto anestesia, interrotta dal mese di ottobre, nel principale ospedale del capoluogo barbaricino. "Confermiamo la nostra attenzione e il nostro impegno per la sanità nuorese – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas -. L'ospedale San Francesco, in particolare, gioca un ruolo chiave per il territorio e tutto il sistema regionale. La riapertura di reparti e la ripresa di alcuni servizi fondamentali sospesi sono solo il primo passo per rilanciare un presidio che porta il peso di un passato segnato dai tagli all'assistenza e un progressivo depotenziamento che ha danneggiato anche le altre realtà della Provincia". Diverse le azioni intraprese e quelle in agenda per il principale ospedale del capoluogo barbaricino a partire dalla nomina del primario del reparto di Ortopedia, avvenuta nei giorni scorsi, mentre entro la fine del mese si procederà con quella del primario di Cardiologia. Inoltre, Ares-Ats, ha programmato la copertura dei posti vacanti nel reparto di Chirurgia, entro marzo. "È un impegno a tutto campo - prosegue il Presidente Solinas- per porre rimedio a scelte sbagliate che arrivano dal lontano. Scelte che hanno portato all'attuale situazione, con una carenza di personale sanitario di oltre 130 operatori. Abbiamo dato un nuovo impulso agli investimenti e ad agosto abbiamo consegnato, tra le altre dotazioni tecnologiche, il nuovo robot chirurgico 'Da Vinci'. Il potenziamento del San Francesco è messo in discussione solo nelle parole di chi vorrebbe trasformare l'ospedale in un terreno di scontro politico". (segue) (Rsc)