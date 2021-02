Sardegna: richiesta assessore Nieddu a Speranza, Isola 'gialla' già da domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sardegna in "fascia gialla" già da domenica, con un giorno di anticipo rispetto al previsto. Lo ha chiesto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, al ministro della Salute, Roberto Speranza. La richiesta dell'assessore si basa si basa sui dati: "gli indici sono in regola", ha dichiarato l'esponente della giunta regionale sarda, in attesa delle decisioni attese per oggi che dovrebbero sancire la "promozione" in "fascia gialla" dell'Isola. La richiesta di anticipo a domenica formulata da Nieddu è stata motivata con la necessità di "fare in modo che la ristorazione e i bar schiacciati dalla crisi possano lavorare e non abbandonarsi alla disperazione". Non dovrebbero comunque essrci rischi per la sardegna di rimanere "arancione", dal momento che, come spiega l'assessore Nieddu, "tutte le rilevazioni sono da fascia gialla, non corriamo alcun rischio per quanto riguarda i parametri fissati, siamo dentro senza problemi". (Rsc)