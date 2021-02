Piemonte: Icardi, 100 milioni per ristrutturazione ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui, la prospettiva di “definire una diversa strategia di sviluppo del territorio, contemplando una nuova previsione programmatoria che prospetti la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero a servizio dell’Area Nord-Ovest della provincia, valutando contestualmente tutti i necessari interventi complementari sulle attuali strutture”: "La Regione è pronta a fare la sua parte – ha sottolineato l’assessore Icardi –, garantendo i finanziamenti, le modalità e i tempi di realizzazione dell’opera, ma in questa fase la parola spetta al territorio, che dovrà avanzare le proposte più appropriate sulle diverse possibili localizzazioni del nuovo ospedale. In questo senso, l’incontro con i sindaci è risultato molto concreto e costruttivo. C’è la consapevolezza di lavorare per un progetto importante, che dovrà costituire il polo sanitario di riferimento dell’Area Nord Ovest del quadrante provinciale. Ci siamo lasciati con l’impegno a raccogliere le proposte, che saranno poi oggetto delle opportune analisi comparative per valutarne pro e contro delle varie soluzioni. Il primo passo verso il nuovo ospedale è compiuto". (Rpi)