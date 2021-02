Ciclismo: il Giro d'Italia partirà da Torino, non accadeva da 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 8 maggio Torino ospiterà la partenza del Giro d’Italia di ciclismo. Succederà a 10 anni di distanza dall’ultima volta, nel 160° Anniversario dell’Unità d’Italia. La prima frazione sarà una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie di Torino; la seconda una tappa adatta ai velocisti da Stupinigi (Nichelino) a Novara (173 chilometri) mentre la terza partirà da Biella per terminare a Canale dopo 187 km (tappa mossa adatta ai finisseur o ai colpi di mano). La Regione Piemonte sarà interessata ancora nella parte finale del Giro. Infatti la 19^ tappa vedrà l’arrivo in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e il giorno seguente la partenza da Verbania. Sabato 8 maggio, dunque, il via della Corsa Rosa con una cronometro nel capoluogo piemontese. Domenica 9 tappa adatta ai velocisti da Stupinigi (Nichelino) a Novara seguita dalla Biella – Canale. Nell’ultima settimana la Regione Piemonte tornerà protagonista con l’inedito arrivo in salita all’Alpe di Mera (Valsesia) e la partenza da Verbania. Il video messaggio di Filippo Ganna. (segue) (Rpi)