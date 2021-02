Sardegna: parte domani nel Nuorese l'operazione di screening anti-Covid "Sardi e Sicuri", obiettivo 100mila tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati appena pubblicati gli avvisi di selezione pubblica per sei incarichi di Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione, di cui uno destinato a Nuoro, e per la direzione della Struttura semplice dipartimentale di terapia del Dolore per le sedi Nuoro, Olbia e Cagliari. È già pubblicato l'avviso per la selezione di dirigenti medici della disciplina di Chirurgia generale, da destinare in via esclusiva alla Assl di Nuoro, prioritariamente nell'ambito della robotica, individuata quale sede del "Centro di addestramento per la Chirurgia Robotica". Sono stati nominati i facenti funzioni, assenti ormai da diverso tempo, del Pronto Soccorso e dell'Uo di Medicina. Un impegno, quello della Regione sul San Francesco, confermato anche dall'assessore della Sanità, Mario Nieddu, che la settimana scorsa ha riunito i vertici di Ares-Ats, Assl e ospedale per trovare risposte alle necessità più urgenti. "Il potenziamento dei servizi è l'unica strada che riteniamo percorribile per restituire ossigeno all'ospedale. Dobbiamo superare le emergenze lavorando in parallelo a progetti di più ampio respiro e la chirurgia robotica, anche nell'ambito della formazione, potrà costituire elemento di forte interesse in questo senso". "Non abbiamo dimenticato né l'ospedale, né il territorio – conclude Nieddu – La salute dei cittadini è la nostra unica priorità". (Rsc)