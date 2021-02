Sardegna: contagi nelle Rsa, due inchieste della procura di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Epidemia colposa. E' l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Cagliari nelle due inchieste a carico di due strutture del cagliaritano: il centro Aias di Decimonannu e la Residenza sanitaria assistita Santa Maria in via Marco Polo a Quartu Sant'Elena. Sotto la lente dei pm la diffusione del contagio da Sars-Cov2. Nella struttura di Decimonannu si erano registrati 75 casi fra ospiti e dipendenti, mentre a Quartu i contagi erano stati 40 e i decessi 6. Le inchieste si riferiscono al periodo fra novembre e gennaio e sono state aperte dal procuratore aggiunto Paolo De Angelis e assegnate ai pm Daniele Caria, Maria Virginia Boi e Guido Pani che fanno parte del gruppo di magistrati che seguono i reati sanitari. In particolare si cerca di capire quali sono stati i motivi per cui non si è riusciti ad arginare e contenere la difficsione del Covid-19 nelle due strutture. Per quanto riguarda l'indagine sul centro Aias di Decimomannu non ci sono indagati, mentre per la Rsa di Quartu risultano sotto inchiesta i gestori.(Rsc)