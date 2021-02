Torre del Greco (Na): Rescigno (Fd'I), nessun ingresso in giunta con sindaco Palomba, basta bugie contro partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consigliere comunale di Torre Greco di Fratelli d’Italia Alessandra Tabernacolo è persona seria e coerente. Da anni si dimostra dirigente e militante di valore. Non c’è mai stato alcun dubbio sulla coerenza delle proprie scelte rispetto al mandato ricevuto dai cittadini di Torre del Greco". È quanto dichiara in una nota Carmela Rescigno, componente del direttivo provinciale Fd'I Napoli. "Ha chiarito e ribadito pubblicamente che continuerà a svolgere il proprio ruolo di consigliere tra i banchi dell’opposizione - prosegue - e valutando di volta in volta i provvedimenti nell’ interesse della città. Piuttosto ho chiesto ufficialmente al commissario Fdi in provincia di Napoli, Andrea Delmastro, di adottare tutti i provvedimenti del caso nei confronti di dirigenti del nostro partito a Torre del Greco che, alimentando pettegolezzi e bugie, hanno diffuso false notizie circa l’ingresso di Fdi nella giunta del sindaco Palomba, arrecando un grave danno d’immagine non solo al consigliere Tabernacolo ma al partito di Fratelli d’Italia", conclude Rescigno.(Ren)