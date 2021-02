Campania: Lega e FI presentano interrogazione su gestione finanziaria del Cira di Capua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi, ha protocollato formale richiesta di audizione in commissione Attività Produttive per affrontare le problematiche relative alla gestione finanziaria del Cira. La nota, che reca la firma anche del capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca e del consigliere regionale Lega Severino Nappi, prende le mosse dalla relazione della sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 2018 del centro italiano di ricerche aerospaziali con sede a Capua". L'annuncio in una nota.(Ren)