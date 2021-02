Campania: Saiello (M5s), lavorare perché Procida capitale cultura 2022 rilanci tutta Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proclamazione di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022 non è un punto d'arrivo, ma l'inizio di un percorso che deve vederci impegnati affinché questo evento si tramuti in opportunità non solo per una delle più belle isole del Mediterraneo, ma per l'intera Campania". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che in queste ore ha incontrato l'assessore al Turismo del Comune di Procida Leonardo Costaiola e che sulla questione illustrerà domani un question time nell'aula del Consiglio: "Per questo, fin da quando è stata avanzata la candidatura, mi sono battuto perché la Regione Campania sostenesse il percorso che ha portato al conseguimento di questo risultato, e ho ottenuto l'impegno della giunta regionale grazie a una risoluzione a mia firma. Ora però è necessario dare seguito a quell'impegno, attraverso una programmazione tesa a potenziare infrastrutture e servizi sia nel settore ricettivo ed in quello culturale e artistico, ma anche a rendere efficiente l'accoglienza dei flussi turistici, incrementando trasporti e collegamenti". (segue) (Ren)