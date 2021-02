Piemonte: Gaiardelli (Distretto turistico laghi) dopo incontro con Cirio, "sinergia pubblico-privato per ripartenza turismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ripartire è doveroso, farlo con l’incoraggiamento della Regione Piemonte è un’ulteriore responsabilità”. Così il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli dopo il doppio incontro ieri a Omegna e a Stresa con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che per l’intera giornata è stato nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Le politiche di sviluppo turistico sono state tra i punti cardine dell’agenda del Governatore, che ha riconosciuto la “specificità e la strategicità del Distretto Turistico” in un territorio cardine per il turismo. “Al presidente Cirio abbiamo prospettato la volontà di crescita della nostra realtà: il turismo è un segmento di traino per l’economia di Alto Novarese e Vco e come tale va preservato e valorizzato nella sua funzione. Ciò è stato riconosciuto dal Presidente, che ha apprezzato il lavoro fatto in questi mesi di nuova governance amministrativa, peraltro in un momento molto difficile per l’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il comparto turistico, che lo scorso anno ha registrato perdite drammatiche, ben superiori al 70% considerando l’Alto Novarese, il Verbano, il Cusio e l’Ossola”. Da qui il lavoro, impegnativo, “che ci attende negli anni a venire: dobbiamo porre le basi per una ripartenza sia sul piano “di prossimità” che su quello internazionale: è importante realizzare un giusto equilibrio di impegni e intenti tra pubblico e privato, quest’ultimo è un apporto importante perché non si basa solo su quote partecipative, ma porta con sé idee ed esperienze costruite sul campo. Non a caso, il nostro CdA accoglie figure di primo piano quanto a competenze nel settore ricettivo, penso ad esempio ai vicepresidenti Oreste Primatesta e Gianmaria Vincenzi, che erano con me nel corso degli incontri istituzionali con Cirio, oltre all’altrettanto valida collaborazione di Gianluca Barp e Vanessa Mineo, anch’essi operatori del settore”. (segue) (Rpi)