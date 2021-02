Piemonte: Gaiardelli (Distretto turistico laghi) dopo incontro con Cirio, "sinergia pubblico-privato per ripartenza turismo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 l’obiettivo è ambizioso: il Distretto, valorizzando la sua identità, “può e deve essere un punto di riferimento per l’intero settore turistico, collettore di eventi, promozione e comunicazione, a partire dal suo cuore pulsante, che è la sede di Stresa”. Per la sua particolare conformazione, il Distretto “può e deve amplificare la voce dei territori, costruire connessioni tra ambienti unici – in primis quelli dei laghi e delle montagne – costruire sinergie e proporsi per primo sui nuovi mercati: il post-Covid sarà una sorta di “punto di ripartenza” per il turismo mondiale, si tratta di ridisegnare strategie e proporsi su nuovi mercati. E’ un treno che non possiamo perdere e, allo stesso tempo, un compito gravoso su cui possiamo scommettere concentrando le energie sulle “carte vincenti” che sono, appunto, i nostri territori unici al mondo: le Alpi, i Laghi, ma anche le eccellenze gastronomiche, produttive, artigianali, storiche e artistiche che, nei secoli, li hanno plasmati e resi unici”. Francesco Gaiardelli e Oreste Primatesta hanno condiviso le preoccupazioni per i problemi legati alla viabilità e, in particolare, alla situazione della viabilità sulla 229 del Lago d’Orta, accogliendo “molto positivamente le rassicurazioni di Cirio sul via ai lavori della galleria di Omegna: mai più speravamo che la prossima stagione turistica potesse restituire la galleria, pure a senso alternato, agli operatori turistici del Lago d’Orta. Anche questo è un punto di ripartenza, una nuova parentesi che può aiutare lo sviluppo di un settore che deve tornare a disegnare il futuro, generando occupazione e crescita economica”. (Rpi)