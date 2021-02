Verbania: Lago Maggiore, ipotesi pista ciclabile per attrarre turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio di un percorso ciclo pedonale del Lago Maggiore, in sinergia con la Regione Lombardia e con affidamento dell’ipotesi di progetto ai politecnici di Milano e Torino: ecco la proposta del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, di cui si è discusso ieri durante il suo sopralluogo nel Verbano Cusio Ossola. “L'obiettivo di definire una pista ciclo pedonale unica per consentire il potenziamento dell’attività turistica, dell’attività sportivo/ricreativa, della mobilità sostenibile e della fruizione dei percorsi e dei luoghi storici e naturalistici presenti nel territorio, è una proposta che ci vede già in campo - sottolinea il sindaco di Baveno Alessandro Monti - .Infatti, con i sindaci di Stresa Marcella Severino e di Verbania Silvia Marchionini stavamo già lavorando assieme per un accordo di programma. Ovviamente questa scelta del Presidente Cirio dovrà far cambiare il nostro percorso comune a tre, vista la proposta della Regione di diventare capofila di questo ambizioso progetto". (segue) (Rpi)