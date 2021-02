Piemonte: Icardi, 100 milioni per ristrutturazione ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, ha partecipato oggi all’incontro con i sindaci dell’area Saviglianese, Saluzzese e Fossanese. Lo ha fatto per riferire sui primi risultati delle verifiche sismiche e degli accertamenti tecnici relativi alla ristrutturazione dei presidi ospedalieri di Savigliano, Saluzzo e Fossano, secondo le necessità contenute a suo tempo nel piano Magni e richiamate dai sindaci dei tre capoluoghi, che avevano recentemente chiesto in una lettera allo stesso assessore di fare il punto sulle conseguenti prospettive di indirizzo. "Il dato emergente da una serie di verifiche preliminari – ha detto Icardi - è che gli interventi di messa in sicurezza dei tre ospedali, e in particolare di quello di Savigliano, richiederebbero un impegno economico valutabile intorno al doppio di quello previsto dal piano Magni. Parliamo di oltre 100 milioni di euro, contro i 54 ipotizzati in origine, per la sola ristrutturazione degli edifici attuali. E’ del tutto evidente che si tratterebbe di una cifra inopportuna, oltre che antieconomica e non sostenibile per il recupero di edifici in ogni caso datati e bisognosi di continue attenzioni sul piano strutturale". (segue) (Rpi)