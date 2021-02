Campania: Cammarano (M5s), frana Amalfi disastro annunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La frana verificatasi sulla statale 163, che da giorni ha letteralmente paralizzato la viabilità in Costiera Amalfitana, è purtroppo solo uno dei tanti eventi annunciati in una regione che è in ritardo di circa sei anni sui tempi di realizzazione delle opere di messa in sicurezza di un territorio a elevato rischio idrogeologico". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano: "Nel caso di Amalfi, parliamo di uno smottamento che solo un caso fortuito ha evitato che determinasse una tragedia, con il coinvolgimento di vite umane. Un evento annunciato, che sarebbe stato possibile evitare se solo fosse stata investiti i 12 milioni e mezzo destinati alla prevenzione e alla conseguente messa in sicurezza di ben 55 aree della Campania, ammesse a finanziamento sulla piattaforma Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo, e che sono oggetto di frequenti i fenomeni di dissesto. Ma a più di 5 anni dalla costituzione del fondo, appena il 20% di quelle risorse risulta ad oggi impiegato". (Ren)