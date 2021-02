Sardegna: in Ogliastra gravi carenze in assistenza di base e a Ussassai appello a Msf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Seui il sindaco Marcello Cannas, ha evidenziato che "la situazione sanitaria sta assumendo aspetti veramente drammatici, il tutto enfatizzato anche dalla mancata presenza del medico di base. Una situazione disastrosa chiaramente frutto di decenni di tagli ai servizi in questa zona". Tra le richieste quella di avere una base del 118 con ambulanza medicalizzata, la pubblicazione delle graduatorie delle sedi che hanno carenze in fatto di medici di base e la richiesta di aprire a Seui una casa della salute "come è stata realizzata in decine di altri paesi sardi". "Anche il luogo individuato per l'atterraggio degli elicotteri Areus - ha spiegato il primo cittadino di Seui - ha grosse problematica perché è posto nelle vicinanze di cavi elettrici dell'alta tensione, di alberi ed è troppo vicino al centro abitato con pericoli per l'equipaggio e per la popolazione". (Rsc)