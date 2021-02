Campania: Saiello (M5s), lavorare perché Procida capitale cultura 2022 rilanci tutta Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saiello ha spiegato: "Dobbiamo inoltre promuovere intese tra Procida e altri comuni della Campania, individuando percorsi che valorizzino il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico dell'intero territorio regionale". Sollecitiamo la creazione in tempi celeri di una cabina di regia regionale che coinvolga tutti i livelli istituzionali e che sia capace di tracciare il da farsi nei prossimi mesi. Il tempo stringe". Dunque ha concluso: "Porterò la questione all'attenzione del consiglio regionale per capire se e quali iniziative sono state intraprese dalla Regione per potenziare l'accoglienza, i trasporti e l'offerta culturale ed artistica sul territorio regionale. Abbiamo un'occasione che non possiamo sprecare. Procida Capitale della Cultura è un evento che dovrà restituire alla Campania una vetrina incredibile in termini di visibilità, per far ripartire l'industria del turismo e della cultura in un territorio dalle potenzialità altissime". (Ren)