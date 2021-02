Abruzzo: Confindustria, il centro logistico di Amazon a San Salvo volano per sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo a San Salvo (Chieti) uno dei più grandi poli logistici in Europa a servizio del colosso dell'e-commerce Amazon. Parliamo del futuro cuore pulsante italiano della prestigiosa azienda di Seattle che sorgerà al posto dell'ormai dismesso autoporto di San Salvo". Lo sottolinea il presidente di Confindustria Chieti-Pescara, Silvano Pagliuca, durante una sua recente visita presso la storica sede di Confindustria a Vasto. "Si prevede un investimento totale di circa 250 milioni di euro ed una ricaduta occupazionale a regime di circa 3mila posti di lavoro tra diretti e indiretti. Tutto questo nel nostro territorio che punta così anche alla riqualificazione del Porto di Vasto, in grado di creare le condizioni per lo sviluppo infrastrutturale e intermodale al servizio dell'area del vastese e del Sangro. Una logistica efficiente e dinamica, unita all'innovazione tecnologica, è premessa necessaria per la piena realizzazione delle potenzialità del nostro tessuto imprenditoriale". "L'insediamento di Amazon sul territorio di San Salvo - aggiunge Pagliuca - accenderà potenzialità e sinergie dell'economia del territorio, incrementando le possibilità di business per le imprese di servizi e della manifattura, rafforzando, inoltre, la nostra regione come crocevia strategico, anche nella frontiera dell'e-commerce. E ciò si realizza con i posti di lavoro, indipendentemente dalle destinazioni delle merci acquistate on line che seguiranno canali e tracciati completamente diversi da quelli destinati alla comunità che quei posti di lavoro acquisisce". Secondo Pagliuca, "la sfida dei prossimi anni, soprattutto dopo la tempesta del Covid-19, sarà proprio quella di mettere in condizione le aziende che sono sul territorio di rimanere, ma anche di fare vera attrazione di investimenti con aree ecologicamente e tecnologicamente attrezzate. Prioritario diventa quindi in questa ottica rendere operativa la Zes e creare terreno fertile per chi fa impresa e investimenti sul nostro territorio. Confindustria Chieti Pescara si adopera per assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile nell'interesse del sistema imprenditoriale che rappresenta e delle intere comunità. Siamo orgogliosi di rappresentare e tutelare le tante realtà imprenditoriali che hanno scelto il territorio del vastese come base logistica, preferendolo tra decine di possibili alternative". (Gru)