Sardegna: in Ogliastra gravi carenze in assistenza di base e a Ussassai appello a Msf

- "Siamo considerati alla stregua di un villaggio del terzo mondo e non come un paese della Repubblica italiana, chiedo un intervento tramite l'invio di un'equipe medica per assistere questa piccola comunità abbandonata a se stessa. Dagli enti statali il disinteresse è totale". E' quanto ha scritto il sindaco di Ussassai, in Ogliastra, all'organizzazione internazionale Medici senza frontiere (Msf). Il Paese, infatti, non ha un medico di base, una situazione comune ad altri centri del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco di Oniferi, Stefania Piras, ha firmato un'ordinanza con la quale ha vietato ai suoi concittadini di ammalarsi. Una provocazione, ovviamente, ma che denota la situazione di grave difficoltà che vive l'Ogliastra dal punto di vista sanitario. (segue) (Rsc)