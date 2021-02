Piemonte: Consiglio regionale, al via discussione su ddl rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi in Piemonte, nella riunione online del Consiglio regionale, l’esame del disegno di legge 88 in tema di gestione dei rifiuti. “Il provvedimento – ha spiegato il relatore di maggioranza Matteo Gagliasso – modifica la legge regionale 1/2018, per superarne le difficoltà di attuazione circa gli ambiti territoriali di area vasta corrispondenti al territorio della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara. Sono ambiti complessi in quanto in ciascuno insistono più consorzi di bacino chiamati a fondersi in un unico ente. Le difficoltà in merito al trasferimento del personale ai nuovi enti, all’esigenza dei territori di mantenere il governo del servizio di raccolta rifiuti in un’area più circoscritta e omogenea e la volontà di salvaguardare le efficienze raggiunte, hanno quindi portato a intervenire con alcune modifiche normative fra cui l’eliminazione della prevista obbligatorietà della fusione dei consorzi a livello provinciale". Secondo il consigliere Giorgio Bertola (M4o), uno dei quattro relatori di minoranza insieme con Marco Grimaldi (Luv), Sean Sacco (M5s) e Daniele Valle (Pd), “Questa è un’occasione persa per approvare una legge più coraggiosa, che attenga sì alla gestione dei rifiuti ma che recepisca anche altre novità legislative comunitarie inerenti l’economia circolare e la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)”. Per Grimaldi, “questo disegno di legge è un arretramento culturale e politico, non un avanzamento. È un finto localismo che ci riporta indietro nel tempo, in cui ognuno vuol fare ciò che ha sempre fatto, mentre la politica regionale deve avere il compito di guidare”. Sacco ha riconosciuto un confronto costruttivo in Commissione con l’accoglimento di alcuni emendamenti del gruppo M5s che richiamano i valori dell’economia circolare. “Auspico si possa continuare ad approfondire nel tavolo di lavoro che dovrebbe partire a breve per intervenire in modo più mirato sugli obiettivi”. (segue) (Rpi)