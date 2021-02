Piemonte: Consiglio regionale, al via discussione su ddl rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non condividiamo completamente l’idea di riconoscere i consorzi come sono oggi, il riordino che la legge 1/2018 prevedeva avrebbe portato aggregazioni e anche economie di scala. Per razionalizzare il sistema si sarebbe dovuto optare almeno per un sistema di incentivi per le fusioni”, ha affermato Valle. Al dibattito sono intervenuti anche i consiglieri Alberto Avetta, Maurizio Marello e Diego Sarno (Pd). Quest’ultimo ha annunciato fra gli emendamenti una proposta correttiva rispetto alla previsione di validare i piani finanziari a livello di conferenza d’ambito regionale: una procedura che allunga i tempi di approvazione degli stessi e rischia di rendere per i comuni faticosa la gestione della tariffazione e meno comprensibile ai cittadini. Al termine del dibattito l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati, ha sottolineato i passaggi principali del provvedimento, “che non ha demolito la legge precedente, bensì ha cercato di sanare le criticità emerse nei territori. Con questo provvedimento ci saranno 21 consorzi autonomi di area vasta e avremo una governance forte. Ciò è importante perché i rifiuti non sono solo un problema ambientale, ma anche una questione economica. Il loro riciclo o smaltimento è un’attività in grado di creare posti di lavoro e produrre ricchezza. Con questa legge avremo una governance dell’impiantistica complessa regionale, che consentirà al Piemonte di sfruttare le economie di scala, abbassando i costi e diventando più indipendente nella gestione dei rifiuti. Creeremo impiantistica per riciclare la plastica, puntando sull’innovazione grazie alla ricerca dei nostri atenei, in particolare il Politecnico, affinché si trovino soluzioni per realizzare pienamente l’economia circolare”. (Rpi)