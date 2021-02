Camera: domani audizione Conferenza Regioni e Province autonome su interventi infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 16.30, le commissioni riunite Ambiente e Trasporti, presso l'Aula della commissione Trasporti, svolgono, in videoconferenza, l'audizione, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame del nuovo testo dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)