Scuola: indagine Confapi, dopo "raccomandazioni" De Luca statali posticipano riapertura (2)

- "E' qui che si pone la domanda se i dirigenti scolastici delle scuole statali, in forza della qualifica dirigenziale come capi d'istituto, abbiano dimenticato che, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, essi sono autonomi - chiarisce la Confapi - e in quanto tali sono preposti alla dirigenza delle istituzioni scolastiche ed educative per le quali è stata loro attribuita autonomia di gestione unitaria dell'istituzione scolastica, rappresentanza legale, e responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all'utenza: dunque piena autonomia della gestione ed organizzazione scolastica. Indipendentemente dal sondaggio rivolto alle famiglie, occorreva procedere in ogni caso all'apertura delle scuole, in quanto 'la scuola' svolge un servizio pubblico con il compito non solo di istruire, ma anche di formare, educare ed integrare i ragazzi, trasformando le diversità in occasioni di confronto, di crescita e di scambio, di aver cura degli alunni svantaggiati provenienti da contesti difficili, dei portatori di handicap, di quelli provenienti da altri Paesi, soprattutto extracomunitari, cui vanno offerte le medesime opportunità educative". L'indagine Confapi ha interessato anche una ventina di istituti paritari napoletani, come il Sacro Cuore, il Suor Orsola Benincasa, il Nazareth, la Maria Ausiliatrice, l'Istituto Salesiani, il Centro d'istruzione Montessori, il Santa Lucia e il Pontano, istituto che a proprie spese ha praticato all'intero corpo scolastico e tutti gli studenti il tampone antigenico, avvalendosi di un centro di analisi convenzionato, ed ha programmato minuziosamente la gestione delle entrate ed uscite degli studenti, assicurando l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento e l' impiego di grandi spazi interni ed esterni all'istituto. (segue) (Ren)