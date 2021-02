Governo: Iovino (M5s), abbiamo restituito primato alla politica, non sosterremo tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi nasciamo in contrapposizione ai governi tecnici, su questo versante siamo e resteremo intransigenti e non sosterremo mai un governo che abbia questo profilo. Ascolteremo il presidente incaricato e prenderemo in considerazione ogni sua proposta, ma la posizione del Movimento 5 Stelle, rimarcata ieri nel corso dell'assemblea con deputati e senatori, è netta e chiara e si palesa in un no secco e senza condizioni a qualunque governo tecnico. Siamo nati per restituire alla politica il primato delle decisioni sui temi che riguardano i nostri cittadini e non arretreremo di un millimetro". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle e responsabile regionale in Campania delle relazioni interne Luigi Iovino, nel corso della trasmissione "Barba e Capelli" su Radio Crc. "È in virtù dei nostri principi cardine – ha sottolineato Iovino - che siamo diventati la prima forza politica alla Camera e al Senato e non li tradiremo. Vedo complicato il processo di nascita di un Governo senza il sostegno del Movimento 5 Stelle. Oggi vogliamo dare concretezza ai risultati che abbiamo ottenuto con il Governo Conte, a partire dai 209 miliardi del Recovery Fund che dobbiamo gestire al meglio per rilanciare il Paese". (Ren)