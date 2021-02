Vaccino: Fondazione Gimbe, in Sardegna somministrato all'1,1 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'1,1 per cento della popolazione della Sardegna ha completato il ciclo di vaccinazione anti-Covid (prima e seconda dose). Il dato emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe. La media italiana è dell'1,36 per cento. Le dosi di vaccino sono state sommistrae per l'80 per cento a medici, ingermieri e Oss, il 19 per cento a personale non sanitario e per l'1 per cento ad ospiti delle Rsa. Complessivamente in Sardegna sono state inoculate l'82,9 per cento delle dosi, ossia 45.623 su 55.020 consegnate. Nell'Isola la Regione lavora al piano vaccinale per gli over 80 che, a quanto si apprende, potrebbe essere pronto già oggi e sarà avviato non appena le dosi saranno a disposizione, olto probabilmente a marzo. Nell'Isola arriveranno entro febbraio 76 mila dosi fra vaccini Pfizer e Moderna. (Rsc)