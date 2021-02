Tlc: Open Fiber, a Trapani banda ultralarga disponibile in oltre 12 mila immobili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La centralità del progetto Open Fiber per lo sviluppo digitale di Trapani ci è stata ben chiara fin dal primo contatto con questa realtà imprenditoriale: la pandemia ha poi fatto il resto, accelerando in maniera imprevista un cambiamento già in atto divenuto così imprescindibile, ed è quindi fondamentale che, a pochi mesi dall’avvio dei cantieri, una buona fetta della popolazione possa già usufruire di servizi digitali all’avanguardia", ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Dario Safina. "Per quanto riguarda il comune di Trapani, esente da qualsiasi esborso grazie a un’opera a investimento interamente privato, continueremo a dialogare con Open Fiber per armonizzare l’intervento e ridurre al massimo i disagi per la popolazione: siamo del resto certi di trovare nei nostri concittadini pazienza ma soprattutto consapevolezza, ed è una sfida che Trapani e i trapanesi stanno vincendo per il bene della città”, ha detto. La fibra ultraveloce di Open Fiber, prosegue la nota, è un asset strategico per la crescita dei territori urbani poiché sviluppa connettività e servizi digitali, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni. (Com)