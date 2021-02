Covid: siglata a Napoli convenzione Federlab e Ordine dei medici su tamponi a prezzi ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Federlab Italia, associazione di categoria tra le più rappresentative dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale (con oltre 2.000 strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale) e l'Ordine dei Medici di Napoli hanno stipulato una convenzione per l'esecuzione di tamponi molecolari anti-Covid a prezzi ridotti. Potranno usufruire delle agevolazioni i medici e gli odontoiatri iscritti all'Omceo Napoli ma anche i loro dipendenti, i collaboratori ed i familiari". L'annuncio in una nota. Il presidente Federlab Gennaro Lamberti ha detto: "Federlab Italia si rafforza nel ruolo di sentinella del contagio, impegnandosi ancora più attivamente, come network di aziende ma anche come associazione di categoria, nella tutela della salute pubblica, in particolar modo quella dei medici per l'esposizione che essi hanno, ma anche di tutti quelli che, per motivi familiari o professionali, hanno contatti con loro". Il vicepresidente Pietro Napolitano ha aggiunto: "Grazie allo straordinario sforzo degli associati, Federlab Italia, ormai punto di riferimento fisso in ambito sanitario e nel mondo delle strutture poliambulatoriali italiane, si accinge a triplicare l'attività di monitoraggio garantendo una presenza sempre più costante e capillare sui territori affinché, dal mondo del lavoro a quello dello sport, il Paese Italia possa realmente ripartire in piena sicurezza". (Ren)