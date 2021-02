Sardegna: ricatto sessuale con foto su social, brutta avventura per 39enne del cagliaritano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' una 39enne del Cagliaritano la vittima di un ricatto a sfondo sessuale posto in essere da un uomo, conosciuto sul social network Instagram. Lo sconosciuto, dopo aver "agganciato" la donna, l'ha convinta a mandargli foto in cui appariva a seno nudo. La vicenda è iniziata lo scorso dicembre: l'uomo, che i Carabinieri stanno cercando di identificare, si è spacciato per italiano ma in realtà traduceva dalla sua lingua con un software. Per convincere la donna, le aveva mandato una serie di foto in cui compariva completamente nudo. Una volta ottenute le foto in cui la 39enne appariva nuda e perfettamente identificabile, è scattato il ricatto: lo sconosciuto ha preteso di ricevere, tramite bonifico, 500 euro, per non trasmettere le immagini compromettenti a tutti i contatti Instagram della donna, che aveva individuato durante le settimane di frequentazione virtuale. La donna, però non ha ceduto e, dopo che lo sconosciuto ha inviato una foto compromettente ad un contatto della donna, ha deciso di denunciare il fatto. Dai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un cittadino di un paese africano. (Rsc)