Tlc: Open Fiber, a Trapani banda ultralarga disponibile in oltre 12 mila immobili

- È già disponibile in città la fibra ottica targata Open Fiber: sono infatti oltre 12 mila le unità immobiliari di Trapani pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a un gigabit per secondo. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, si legge in una nota della società, è stata infatti aperta la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in diverse zone della città, le prime interessate dai lavori partiti nella scorsa estate: l’obiettivo di Open Fiber è infatti raggiungere 23 mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber to the home). Grazie a un investimento diretto di circa otto milioni di euro, prosegue la nota, Open Fiber a Trapani sta per completare una infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultralarga estesa per 126 chilometri: una nuova rete all’avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce "e a prova di futuro”. Con l’apertura della vendibilità Trapani raggiunge le altre città siciliane già coperte da Open Fiber con fondi propri: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Bagheria, Caltanissetta, Gela, Ragusa, Siracusa e Vittoria. I lavori, prosegue la nota, procedono velocemente anche grazie alla collaborazione del comune di Trapani, un proficuo rapporto evidenziato dalla convenzione stipulata tra l’ente pubblico governato dal sindaco Giacomo Tranchida e la società diretta dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa. (segue) (Com)