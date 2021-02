Piemonte: Giornata contro il cancro, Consiglio regionale aderisce alla "21 giorni challenge" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ultimi 12 mesi sono stati drammaticamente segnati dalla pandemia, - ha sottolineato il presidente del Consiglio Stefano Allasia - l’emergenza sanitaria che ne è scaturita ha inciso profondamente sulla vita dei cittadini, causandone forzati arresti e limitazioni che hanno impattato notevolmente a livello sanitario. Per combattere il cancro occorre fare prevenzione. È indispensabile recuperare screening e controlli rinviati a causa del Covid. Non meno importante è l ‘educazione ad una vita più salutare, con maggiore attenzione al comportamento alimentare e all’attività fisica. Piccole azioni quotidiane possono prevenire l’insorgenza della malattia tumorale. Per questo, come presidente del Consiglio e degli Stati generali della prevenzione e del benessere, non posso che aderire alle sfide proposte dalla “21 giorni challenge”, gesti semplici, a costo zero, in grado però di modificare comportamenti e atteggiamenti verso una malattia che ancora troppo spesso colpisce e condiziona le nostre vite”. "I am and I will" lo slogan di questi ultimi 3 anni per la Giornata Mondiale contro il Cancro. "Prevenire è Vivere" è infatti lo slogan della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – ha dichiarato Maria Vittoria Oletti, presidente della consulta femminile LILT Torino - In questo anno, in cui qualcosa di sconosciuto ha colpito il mondo provocando tante morti rapide, entrambi gli slogan rinnovano il loro valore. Solo presso la sede di Torino, nel corso del 2020, sono pervenute 1.441 richieste di informazioni sulla prevenzione, 648 sono state le visite effettuate. Noi ci siamo, e con la Prevenzione possiamo fare la differenza. Tutte le informazioni sulla “21 giorni challenge “ anche sul sito della LILT Torino https://legatumori.to.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro-aderisce-anche-la-lilt/ (Rpi)