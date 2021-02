Sardegna: Pensionati Confartigianato, subito regole per somministrazione vaccino anti-Covid a over 80 sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' urgente e necessario avviare al più presto, anche in Sardegna, la vaccinazione degli anziani ultraottantenni. Questa dovrà avvenire anche attraverso l'invio dei medici casa per casa per una massiva campagna vaccinale. Nel contempo, sarà anche necessario dare loro l'opportunità di prenotare la somministrazione attraverso la rete medici di famiglia-farmacie, non tralasciando le iniziative pubbliche". L'appello-proposta alla regione Sardegna arriva da Paola Montis, Presidente dell'Anap Sardegna, l'Associazione dei pensionati artigiani di Confartigianato. (segue) (Rsc)