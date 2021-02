© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Veneto l'indice Rt oggi è dell'1,61 per cento e non prevede al momento un passaggio di zona, immagino che venerdì sarà confermato il colore giallo". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa. "Il passaggio di zona è molto più repentino rispetto a prima, siamo ancora più chiamati alla responsabilità", ha aggiunto. (Com)