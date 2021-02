Sardegna: rogo per smaltire illecitamente motovedetta militare, bufera su porto turistico Villaputzu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Smaltimento illecito di rifiuti tossici in area demaniale. E' l'ipotesi di reato per la quale indaga la procura della Repubblica di Cagliari, per lo smaltimento della motovedetta militare Amma 901 nell'area di porto turistico di Villaputzu. Il giudice per le indagini preliminari, Michele Contini, sulle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza della Tenenza di Muravera e dagli uomini del Corpo forestale, ha convalidato il sequestro preventivo dell'area dove è stato effettuato lo smaltimento effettuato dalle Fiamme gialle e dai Forestali. L'area è stata momentaneamente interdetta di lavori di ristrutturazione in corso nello scalo turistico di Villaputzu. (segue) (Rsc)