Piemonte: Città della Salute, 9 mediatrici perdono il posto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in presenza di una gara che fa acqua da tutte le parti, in cui per l’ennesima volta sono i lavoratori a pagare sulla propria pelle un cambio appalto nelle aziende pubbliche del Piemonte. Con in più l’aggravante della pandemia che avrebbe dovuto alzare il livello di attenzione e vigilanza, invece che ridurla – ha dichiarato Canalis - Già nel mese di aprile di un anno fa avevo sollevato il problema relativo alle mediatrici e ai mediatori culturali che lavorano nella sanità regionale. Le altre Asl hanno mantenuto il servizio, considerandolo parte integrante e strutturale di quello sanitario, non equiparabile al mero interpretariato. Perché invece l’Azienda Ospedaliera Città della Salute di Torino, ha deciso di colpire questo senza neppure vigilare sulla continuità occupazionale? L’assessore regionale Luigi Icardi nella sua risposta ha garantito che verificherà la vicenda, da parte mia monitorerò attentamente che questo accada”. Durante i question time è stata data risposta anche alle interrogazioni di Daniele Valle (Pd) sul CDA dell'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; di Silvio Magliano (moderati) sul vaccino anti-Covid prioritario per Clero e Volontari operanti nelle politiche sociali; di Ivano Martinetti (M5S) sulla valutazione Impatto ambientale di modifica dell'impianto di trasformazione e valorizzazione di sottoprodotti animali mediante aggiunta di un sistema di combustione (inceneritore) alimentato a farine animali con richiesta di aumento dei quantitativi trattati a Ceresole d'Alba; di Domenico Rossi (Pd) sul sistema di verifica e monitoraggio della campagna vaccinale per evitare lo spreco di dosi disponibili; di Francesca Frediani (Movimento 4 ottobre) sull’attività di prevenzione e controllo degli ospiti nelle RSA; di Sean Sacco (M5S) su quali azioni per la riapertura della linea Novara – Varallo; di Sarah Disabato (M5S) sul garantire tempi certi per il completamento dell’opera di ristrutturazione di Villa 6 a Collegno. (Rpi)