Piemonte: Consiglio regionale, 'introdurre Nipt Test per donne in gravidanza

- Sono tre gli ordini del giorno approvati oggi dal Consiglio regionale del Piemonte. Il 174 “Valutazione della fattibilità dell'introduzione del Test del Dna (Nipt) da erogare attraverso il Sistema sanitario regionale” prima firmataria Sara Zambaia (Lega), impegna la Giunta regionale a farsi promotore presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni dell’esigenza di inserire il Nipt test all’interno dei Lea. In questo modo tutte le regioni italiane potranno promuoverlo, senza le limitazioni di bilancio. L’impegno è anche di valutarne la fattibilità economico-scientifica all’interno del Ssr attraverso uno studio effettuato con i principali operatori del progetto in Piemonte. L’ordine del giorno 170, primo firmatario Marco Grimaldi (Luv), “Gratuità del Nipt test per tutte le donne residenti in Piemonte” impegna la Giunta regionale del Piemonte a valutare l'introduzione del Nipt Test per tutte le donne in stato di gravidanza residenti nella Regione Piemonte, indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio”. (segue) (Rpi)