© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per una pace duratura nella regione dell’Artsakh (Nagorno Karabakh)" è il titolo dell’odg 475 presentato da Silvio Magliano (Moderati) che impegna il presidente e la Giunta regionale ad avviare le opportune interlocuzioni con le Autorità nazionali per garantire che le rappresentanze del popolo dell’Artsakh possano sedere al tavolo per la pace della Copresidenza del Gruppo di Minsk dell’Osce. (Rpi)