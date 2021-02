Imprese: Terna, 60 milioni per nuova linea elettrica “invisibile” tra Cortina e Auronzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha messo in esercizio la nuova linea elettrica “invisibile” lunga 24 chilometri che collega Cortina d’Ampezzo con Auronzo di Cadore, in Veneto: l’infrastruttura, altamente tecnologica e completamente interrata, rientra nel più ampio progetto di ammodernamento e riassetto della rete elettrica dell’alto bellunese, per il quale Terna ha investito 60 milioni di euro. Realizzata in soli 13 mesi, si legge in una nota, è un’opera a servizio del sistema elettrico nazionale e funzionale allo svolgimento in piena sicurezza dei Campionati Mondiali di Sci in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio. L’elettrodotto, prosegue la nota, si snoda per 15 chilometri nel comune di Cortina d’Ampezzo e nove chilometri nel comune di Auronzo di Cadore, tra le cabine elettriche rispettivamente di Zuel e Somprade, ed è di rilevanza strategica per un’ampia area del Nord-Est: insieme alla nuova stazione di Auronzo di Cadore, attualmente in costruzione, e al riassetto della rete esistente a 132 e 220 chilovolt, il nuovo cavo contribuisce ad aumentare la magliatura e migliorare l’efficienza, l’affidabilità e la resilienza della rete elettrica locale, esposta a interruzioni e fortemente sollecitata dalle condizioni climatiche estreme che si sono registrate negli ultimi anni. (segue) (Com)