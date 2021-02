Imprese: Terna, 60 milioni per nuova linea elettrica “invisibile” tra Cortina e Auronzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opera, prosegue la nota, è il risultato di un lungo e proficuo percorso decisionale partecipato dal territorio nel quale Terna ha incluso e coinvolto, per la prima volta sin dalla fase inziale di definizione del progetto, la popolazione oltre agli enti e tutte le istituzioni e amministrazioni locali: l’incontro di Terna con le comunità ha rappresentato una tappa di fondamentale importanza nel processo di progettazione ed ha accompagnato tutte le fasi dell’opera fino al suo completamento. L’intervento rientra nel quadro degli investimenti previsti da Terna nel Veneto: in linea con il nuovo Piano industriale 2021-2025, Terna ha programmato nella Regione un impegno economico complessivo di oltre 370 milioni di euro nei prossimi cinque anni per lo sviluppo, l’ammodernamento e la resilienza della rete elettrica veneta, che coinvolgerà circa 200 imprese e 850 tra operai e tecnici impegnati in attività di cantiere e lavorazioni in fabbrica. Su scala nazionale, nell’arco temporale 2021-2025, Terna investirà complessivamente 8,9 miliardi di euro. (Com)