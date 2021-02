Scuola: indagine Confapi, dopo "raccomandazioni" De Luca statali posticipano riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pubblicazione del documento della Regione Campania del 28 gennaio 2021, che cita in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica sul territorio regionale. Atto di raccomandazione e richiamo", ha reso ancora più complessa e difficile l'operazione del rientro a scuola nelle secondarie di secondo grado. Un rientro che sarebbe dovuto avvenire dal 1 febbraio, che ha agitato ulteriormente i gruppi delle famiglie che all'inizio dell'anno scolastico si erano divise tra favorevoli alla didattica in presenza e pro Dad. La Confapi, sezione Scuole paritarie della Campania, ha svolto una rapida indagine sull'organizzazione del rientro degli studenti a scuola con l' apertura degli istituti superiori statali e paritari di Napoli. Lo studio ha evidenziato che proprio a seguito della pubblicazione delle "raccomandazioni" emanate dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, buona parte delle scuole statali ha ritenuto di posticipare la data d' inizio delle attività didattiche in presenza. Gli istituti superiori statali, mediante una rilevazione telematica, puramente discrezionale, hanno chiesto alle famiglie cosa preferissero fare, se rientrare o continuare in Dad, indipendentemente dalla concessa possibilità di presenza degli studenti decurtata del 50 per cento. (segue) (Ren)