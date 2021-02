Covid: Piemonte, somministrate altre 9494 dosi di vaccino, in totale sono oltre 200 mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal momento che l’Aifa ha dato una indicazione di utilizzo dei vaccini di AstraZeneca per la fascia d’età 18-55 anni li useremo per completare la Fase 1 e il suo ampliamento sui soggetti che non sono ancora stati vaccinati - spiega l’Unità di crisi della Regione Piemonte -. Per la vaccinazione degli over 80 verranno utilizzate, invece, le dosi di Pfizer e Moderna e partiremo il 21 febbraio con il supporto organizzativo dei medici di famiglia”. I dettagli saranno presentati giovedì alle 14 con una videoconferenza stampa. Domani invece è in programma un incontro tra il Governo e le Regioni per definire i criteri di distribuzione delle prossime consegne e i target della popolazione a cui destinarle. (Rpi)