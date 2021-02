Molise: M5s, approfondire ragioni scarso utilizzo test rapidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora è importante capire – ha aggiunto De Chirico - che fine abbiano fatto tutti i test comprati da Asrem e capire perché non sono stati utilizzati visto che ci sono focolai in corso bisognosi di screening massivo. Ho posto questi rilievi al presidente Toma e attendo una risposta. Ad ogni modo, la stagione influenzale ha fatto salire il fabbisogno di test diagnostici allungando sia le file ai punti di prelievo sia i tempi di riammissione a scuola o a lavoro. Per implementare la filiera della prevenzione e della sorveglianza sanitaria, tutte le regioni hanno stipulato accordi con medici di base e pediatri per l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale o domiciliare". Anche in Molise, ha poi sottolineato, "sono stati stipulati gli accordi per fornire i test ai medici di medicina generale, addirittura tramite un'ordinanza del presidente che obbligava il commissario Giustini ad approvare un apposito protocollo regionale, quindi voglio immaginare che già all'epoca il presidente abbia ritenuto necessario ed opportuno fare un buon uso di quei test. Tuttavia già allora potevano essere coinvolti anche i farmacisti come accaduto in molte altre regioni, perché scovare i positivi al Covid non è l'unico obiettivo di un'attività di screening. Dobbiamo anche rendere l'iter più veloce e agevole per garantire ai soggetti testati e risultati negativi, quasi tutti, un rientro spedito a scuola o al lavoro". (Gru)