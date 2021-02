Sardegna: Solinas, rispettiamo decreti Tar ma ci sentiamo beffati, abbiamo indicatori più bassi d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I decreti del Tar hanno rispettati, però sono ancora intimamente convinto che fosse un obbligo morale, un dovere del presidente della Regione è tutelare e difendere gli interessi dei tanti sardi che con questa zona arancione hanno subito un danno enorme". Lo ha detto Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, commentando la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso della Regione Sardegna verso l'ordinanza del ministro della Salute che ha declassato l'isola in "zona arancione". "Credo che le ragioni del ricorso fossero tutte fondate – ha aggiunto Solinas - Abbiamo numeri che ci dicono che la regione ha gli indicatori più bassi d'Italia ed è una beffa che resti zona arancione". La giornata di oggi ha fatto registrare in Sardegna un drastico calo dei contagi e l'indice di positività si è fermato al 2 per cento con un drastico calo di occupazione delle terapie intensive. "Avevamo detto fin da principio che non c'erano motivi di preoccupazione – ha continuato il governatore sardo - sia per la capacità dei posti in terapia intensiva sia per tutte le curve che indicavano un netto calo dell' andamento epidemiologico. Questo pronunciamento è senz'altro una beffa, in questo senso forse la cosa peggiore rispetto a questo è questa torma di persone che gioiscono per un provvedimento che non va a danno di questa maggioranza di questo presidente ma che incide pesantemente sull'economia di tutta la Sardegna. I danni di queste almeno due settimane saranno comunque pesanti per l'economia sarda. Oramai siamo provati come tessuto economico-produttivo da un anno di pandemia e anche due settimane possono essere esiziali per imprese hanno dovuto ridurre o cessare la loro attività". (Rsc)